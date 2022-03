Aumentano i tassi dei mutui, e con loro i costi finali delle case. Secondo Mutuionline, “all’inizio dell’anno i tassi variabili continuano a mantenersi su un valore dello 0,76% come nella seconda metà del 2021, mentre i tassi fissi rilevano un leggero aumento medio di 2 bps rispetto a dicembre attestandosi a 1,20%”. Ci si attende la continuazione del trend di aumento del mix degli acquisti rispetto alle surroghe, con il “mutuo giovani” sempre attrattivo. Questo sta spingendo anche qualche under 36 a fare il passo di acquistare casa, anche se gli over continuano a prevalere.

Surroga

Si tratta di una possibile soluzione ad una situazione delicata. Consiste nello spostamento da un istituto ad un altro per rinegoziare le condizioni del mutuo. Non ci sono costi di passaggio, e il vero vantaggio potrebbe risiedere nella decisione di surrogare un mutuo a tasso fisso con uno a tasso variabile che potrebbe far scendere gli interessi intono allo 0,70% contro l’attuale 1-1,2%. Si tratta di un risparmio che pesa nel pagamento finale per diverse centinaia di euro. Prima di passare al tasso variabile è il caso di fissare un tetto massimo.

***

Come scegliere le operazioni più convenienti

Farsi accreditare lo stipendio, effettuare pagamenti, incassare, effettuare e ricevere bonifici, domiciliare le bollette, richiedere una carta di debito o di credito, utilizzare assegni sono le operazioni possibili con un conto corrente.

Per scegliere il migliore è consigliabile puntare su conti senza spese di commissione. Ne esistono tanti online, ma anche alcune banche li propongono. Ci sono anche con canone della carta di credito azzerato, prelievo gratuito presso tutti gli Atm, invio delle comunicazioni gratuito ecc. La scelta di appoggiarsi solo a un servizio di supporto online o anche fisico dipende dalla propensione a muoversi o meno via web, anche in caso di problemi a cui si vuole immediata risposta. I rendimenti sono un altro aspetto da tenere in considerazione quando si sceglie un conto. Spuntare quelli migliori è possibile specie online. Per facilitare la scelta esistono poi dei portali che offrono un servizio di comparazione tra tariffe e servizi, da utilizzare prima di scegliere.

