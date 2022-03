Dalla maggiore attenzione ai consumi energetici per arrivare fino al riciclo, passando per le pulizie della casa e l’igiene. Ambiti che sembrano diversissimi tra loro, ma che in realtà possono avere qualcosa in comune, ovvero la possibilità di trasformarsi in elementi capaci, da una parte, di far risparmiare sui costi in bolletta e, dall’altro, di rendere meno impattante il nostro peso sull’ambiente. Trovare soluzioni per consumare meno significa prima di tutto risparmiare; ma se questa è spesso la molla che fa scattare un cambiamento nelle abitudini quotidiane (e mai come in questo periodo, con il caro bollette, le famiglie sono pronte a correre ai ripari), non va dimenticato come ridurre il proprio impatto ambientale sia importante anche dal punto di vista della sostenibilità. Se tutti adottassimo piccoli comportamenti virtuosi, effetti sensibili si avrebbero, per esempio, nella diminuzione del rilascio di anidride carbonica e della produzione di rifiuti, con un risvolto importante anche nel contrastare i cambiamenti climatici.

Ma quali strategie mettere in atto? Sul fronte dell’illuminazione è bene sfruttare al massimo la luce naturale, usare lampade led (consumano fino al 90% in meno) ed evitare di lasciare gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici in standby.

Le strategie da attuare

Bisognerebbe puntare poi al pieno carico per lavatrici e lavastoviglie, mentre è consigliabile il passaggio dai classici fornelli a gas alle piastra a induzione che riducono fino al 45% i tempi di cottura. Sul fronte riscaldamento, abbassare di un paio di gradi la temperatura rispetto ai canonici 20 può far risparmiare in maniera importante. Un timer, magari regolato da remoto, potrà permettere di riscaldare la casa nelle fasce orarie in cui è più necessario.

E ancora: per la spesa acquistare direttamente dal produttore elimina i costi dovuti alla distribuzione, al trasporto e all’imballaggio. E con gli alimenti sfusi - presenti in sempre più punti vendita dedicati - si acquista sempre la giusta quantità, evitando sprechi. Per chi ha la possibilità, poi, l’autoproduzione è una scelta importante: ecco allora che si può coltivare un orto e garantirsi almeno una piccola scorta di frutta e verdura.

Ma le tecniche per risparmiare coinvolgono anche le pulizie di casa: aceto, bicarbonato e limone, usati correttamente, consentono di lucidare, sgrassare, eliminare gli odori e igienizzare risparmiando e riducendo l’uso di prodotti chimici. Infine, ma non certo da ultimo, una visione che punti al riciclo è senz’altro ideale: vecchi abiti, ma anche mobili, scatole, coperte e chi più ne ha più ne metta possono trasformarsi in qualcos’altro di utile e funzionale. In fondo, basta solo un pizzico di fantasia.

La gestione dei soldi diventa hi-tech. E con le app è alla portata di tutti

Tra smartphone, computer e tablet, le nuove tecnologie sono ormai parte integrante della nostra quotidianità. Allora perché non utilizzarle anche come aiuto per risparmiare? Negli ultimi anni, in particolare, sono state sviluppate una serie di app che aiutano a tagliare le spese e a gestire in maniera più oculata i propri risparmi. Si tratta di un valido aiuto, di una sorta di “occhio elettronico” sulle uscite che consente di avere sempre sotto controllo i propri obiettivi. La proposta è veramente ampia e, spesso, le app hanno dalla loro anche la possibilità di essere tarate su misura di ogni esigenza. Ecco allora che si può creare un sistema di gestione dei propri soldi o anche solo impostare un avviso quando si supera una certa soglia; e ancora, tenere sotto controllo i pagamenti o fare una analisi delle spese su cui impostare una propria strategia di risparmio.

Entrate e uscite a portata di click. Utile anche il salvadanaio virtuale

Il panorama delle app dedicate al risparmio è veramente molto ampio e sarebbe impossibile fornirne una carrellata completa. Andando però a vedere quali sono le più utilizzate e performanti si trova per esempio Monefy, semplice e intuitiva da utilizzare: basta inserire le spese e il resto lo fa il programma, che crea anche grafici con la sintesi della propria gestione finanziaria. Se l’obiettivo è risparmiare, Loot è l’ideale: un vero e proprio salvadanaio virtuale dove inserire il proprio obiettivo di risparmio, con gratifiche per ogni cifra messa da parte. Per la contabilità familiare (ma anche per le piccole aziende) ecco Visual Budget, con cui è possibile gestire diversi conti e differenti capitoli di uscita. E se si gestiscono spese con altre persone, parenti o amici che siano, utile è Splitwise: mai più conti in sospeso o debiti da saldare.

