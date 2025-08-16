Uno degli elementi distintivi del Programma US è la dashboard riservata messa a disposizione di imprenditori e manager: un unico punto di accesso semplice, intuitivo e completo, da cui è possibile gestire direttamente tutti i servizi inclusi nell’abbonamento. Dalla piattaforma si potrà sfogliare l’edizione digitale de L’Unione Sarda, personalizzare la rassegna stampa quotidiana, accedere al mensile Le Leggi Illustrate, consultare le newsletter redatte da Il Sole 24 Ore e L’Unione Sarda, o visualizzare l’agenda formativa con la possibilità di prenotare i seminari, seguirli in streaming e rivederli on demand.

Le aziende potranno inoltre gestire le pubblicazioni mensili di comunicati su giornale e sito, monitorare le vendite su VaiOnline e inserire le offerte esclusive su Risparmio Sardegna.

Ogni area è pensata per garantire massima autonomia e tempestività nella fruizione dei contenuti, con strumenti pensati per più utenti aziendali e servizi attivabili con pochi clic.

Una cabina di regia digitale che rende concreta la promessa di semplificazione: tutto il valore del Programma US, a portata di mano.

