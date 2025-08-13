Programma US non è semplicemente un progetto editoriale o una proposta formativa: è un sistema pensato per affiancare, supportare e far evolvere le imprese del territorio. Una vera cassetta degli attrezzi per l’imprenditore contemporaneo, costruita per semplificare la gestione quotidiana, potenziare le competenze e offrire visibilità qualificata. Il valore aggiunto del Programma risiede nella sua capacità di agire in modo trasversale su tutte le aree strategiche dell’impresa: dall’informazione economico-giuridica alla digitalizzazione, dall’aggiornamento normativo all’e-commerce, dalla comunicazione corporate al marketing operativo. Tutto è studiato per rispondere alle reali esigenze di chi ogni giorno prende decisioni, guida team, costruisce valore.

Tra i servizi più apprezzati spiccano gli abbonamenti a testate di riferimento come Il Sole 24 Ore e Le Leggi Illustrate, strumenti essenziali per restare informati su temi fiscali, normativi, giuridici e di attualità economica. Le newsletter tematiche, le rassegne stampa digitali personalizzate e l’accesso diretto a contenuti premium contribuiscono a garantire un flusso costante di informazioni di qualità, facilmente fruibili anche in mobilità. L’obiettivo è chiaro: offrire agli imprenditori gli strumenti per decidere in modo consapevole, con uno sguardo sempre aggiornato sul contesto in cui operano.

Ma Programma US è di più: è un’opportunità concreta per le aziende di raccontare la propria storia, valorizzare la propria identità e costruire una narrazione coerente e riconoscibile. Lo storytelling d’impresa è un vero e proprio strumento di posizionamento: permette di distinguersi, creare fiducia, generare appartenenza. Ogni mese, le aziende aderenti possono pubblicare articoli pubbliredazionali su L’Unione Sarda e contenuti multimediali sul sito, sui canali social e sulle emittenti del Gruppo (Videolina, Radiolina, Sardegna 1). Reel, video, podcast, speciali da 90 secondi in TV: tutto concorre a costruire un racconto autentico e continuativo. Oggi più che mai, fare bene non basta: bisogna anche saperlo raccontare nel modo giusto.

Accanto alla narrazione c’è il lato operativo, quello che guarda al business reale. Con la piattaforma VaiOnLine, il primo centro commerciale digitale pensato per le aziende con sede in Sardegna, ogni impresa può esporre i propri prodotti, raccontare la propria attività e vendere online senza commissioni. Il sistema è integrato con logistica, pagamenti e assistenza: una vetrina moderna e intuitiva, già conosciuta dal pubblico locale, capace di espandere il mercato e semplificare l’accesso al commercio elettronico. A questo si affianca Risparmio Sardegna, il programma fedeltà che consente di offrire promozioni esclusive agli abbonati de L’Unione Sarda, ampliando il proprio bacino d’utenza con offerte mirate e visibili.

In sintesi, Programma US è un sistema integrato, modulare e orientato ai risultati, pensato per accompagnare le imprese passo dopo passo. Semplifica i processi, amplifica la visibilità, organizza le risorse e riduce i carichi operativi. Il risultato? Più tempo per pensare, più chiarezza per decidere, più spazio per crescere.

