Nel nuovo panorama del commercio digitale, la presenza online non è più un’opzione, ma una necessità strategica per tutte le imprese, anche quelle più radicate nel territorio. Con questa consapevolezza, Programma US mette a disposizione delle aziende sarde una piattaforma eCommerce evoluta, inclusiva e priva di intermediazioni, per offrire visibilità e nuove opportunità di vendita senza oneri aggiuntivi.

Cuore del progetto è VaiOnline.com, il marketplace del Gruppo L’Unione Sarda, evoluzione del già noto Sardinia eCommerce — primo centro commerciale digitale interamente dedicato ai prodotti sardi, attivo dal 2017. Con l’ampliamento previsto dal Programma US, VaiOnline si apre a tutte le aziende con sede in Sardegna, non solo ai produttori, offrendo uno spazio virtuale dove valorizzare e promuovere beni e servizi locali in modo semplice, professionale e ad alta resa.

La piattaforma garantisce zero commissioni sul venduto, un’interfaccia user-friendly e un’infrastruttura tecnologica avanzata, che integra strumenti per la gestione dei pagamenti e degli incassi, l’organizzazione della logistica e delle consegne (in Sardegna, Italia, Europa e oltre), l’assistenza clienti, la privacy e l’adeguamento agli aspetti legali. Le imprese possono così accedere a un sistema completo e sicuro, progettato per facilitare la digitalizzazione e l’espansione commerciale, senza doversi confrontare con la complessità tecnica del commercio online.

Ogni azienda avrà un proprio profilo personalizzato, comprensivo di anagrafica, geolocalizzazione, testi descrittivi, traduzioni in inglese, gallerie fotografiche e video. Per ciascun prodotto verranno caricate immagini, schede tecniche, testi descrittivi e relative traduzioni.

