Ad amplificare l’efficacia promozionale del Programma US c’è Risparmio Sardegna, il circuito fedeltà del Gruppo L’Unione Sarda, incluso in tutti gli abbonamenti.

Le imprese possono inserire fino a tre offerte all’anno, da rivolgere agli abbonati del quotidiano e agli utenti registrati alla piattaforma. Una vetrina strategica per intercettare un pubblico già attivo, fidelizzato e in target, pronto ad approfittare di promozioni esclusive e vantaggi dedicati. L’offerta è trasversale: si va dal wellness ai viaggi, dalle esperienze leisure a promozioni per ristoranti, cinema, hotel e attività sportive, fino a servizi professionali (lingue, estetica, nutrizione, palestra, ecc.).

Con questo approccio integrato, Programma US accompagna le imprese non solo nella vendita, ma nella costruzione di un sistema capace di generare valore duraturo.

