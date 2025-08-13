In un contesto imprenditoriale in continua evoluzione, segnato da cambiamenti normativi, accelerazione tecnologica e scenari di mercato sempre più competitivi, la formazione si conferma una leva strategica indispensabile. Non si tratta più solo di aggiornare le competenze, ma di acquisire strumenti per leggere il presente, anticipare il futuro e trasformare ogni sfida in un’opportunità. È proprio da questa consapevolezza che nasce Programma US, con l’obiettivo di offrire alle imprese sarde un accesso privilegiato a percorsi di alta formazione progettati su misura, grazie alla collaborazione con atenei di eccellenza come l’Università degli Studi di Cagliari, la SDA Bocconi School of Management e la POLIMI Graduate School of Management.

I corsi sono curati da docenti e professionisti di alto profilo e strutturati in modo da rispondere in maniera diretta e operativa ai bisogni reali delle aziende. Le aree tematiche trattate spaziano dal marketing digitale all’e-commerce, dall’intelligenza artificiale applicata alle PMI alla valorizzazione del turismo e del patrimonio agroalimentare, fino alla gestione dell’artigianato locale e all’evoluzione della cultura d’impresa. Ogni modulo si caratterizza per un approccio pratico, con esempi, casi studio ed esercitazioni che rendono i contenuti immediatamente applicabili all’interno delle realtà aziendali. L’obiettivo non è solo trasmettere conoscenza, ma creare competenza operativa, aiutando gli imprenditori a migliorare i processi produttivi, ottimizzare l’organizzazione, potenziare la competitività e incrementare i risultati.

La logica è quella della formazione costruita su misura, come evidenziato anche dalla docente Marina Puricelli della SDA Bocconi: “La formazione è fondamentale solo se è fatta in maniera sartoriale”. Una frase che riassume la filosofia del Programma: proporre contenuti tagliati su misura per le imprese del territorio, capaci di valorizzarne le specificità e rispondere a contesti produttivi eterogenei ma accomunati dalla volontà di crescere. In un’epoca in cui il cambiamento è l’unica costante, investire sulla formazione significa coltivare il proprio capitale umano, rafforzare la cultura aziendale e costruire basi solide per il futuro. Programma US accompagna questo processo con un’offerta concreta, accessibile e di altissimo livello, direttamente sul territorio. Perché le imprese che formano sono le imprese che crescono davvero.

