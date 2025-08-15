Nel panorama attuale, fatto di offerte simili e concorrenza serrata, ciò che distingue davvero un’impresa è la sua capacità di raccontarsi. I consumatori non si accontentano più di conoscere un prodotto o un servizio: vogliono capire cosa c’è dietro, scoprire le persone, i valori, le passioni che animano un’azienda. Ed è proprio in questo spazio narrativo che si costruisce la relazione, quella autentica, che va oltre la semplice transazione commerciale.

Programma US, con gli abbonamenti Premium e Management, mette a disposizione delle imprese un sistema evoluto di storytelling d’impresa, pensato per valorizzare l’identità aziendale attraverso un racconto coerente, multicanale e continuativo. Le aziende possono pubblicare mensilmente storie su L’Unione Sarda e su unionesarda.it, affiancate da uno speciale televisivo di 90 secondi su Videolina, trasmesso anche su Sardegna 1 e rilanciato sui canali social del Gruppo Editoriale.

Il racconto non si ferma alla TV: prosegue in radio, su Radiolina, e si trasforma in podcast e video-podcast, distribuiti su Radiolina.it, Spotify e piattaforme on demand. Il tutto arricchito da pop-up informativi su Unione TV e dalla produzione di testi, grafiche e contenuti video professionali. Una vera strategia narrativa che rafforza la reputazione dell’impresa e ne consolida il legame con il pubblico. Perché ogni impresa ha una storia. E ogni storia, se ben raccontata, può generare fiducia e crescita.

© Riproduzione riservata