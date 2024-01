«Dividere il centrodestra sarebbe un errore: bisogna lavorare per la continuità con Christian Solinas per il bene futuro di tutti i sardi e dell'isola, dove la giunta regionale uscente ha lavorato tanto e bene». Lo afferma il deputato leghista Eugenio Zoffili, ex coordinatore della Lega in Sardegna.

Il deputato di Erba ha sostanzialmente ribadito la posizione già espressa da Matteo Salvini e dagli altri esponenti di vertice del suo partito, decisi a puntare, assieme agli alleati del Psd’Az, sulla ricandidatura del governatore uscente, in contrapposizione con Fratelli d’Italia, che invece sostiene quella del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

(Unioneonline/l.f.)

