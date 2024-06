Alle 16,10 l’ufficio centrale del Comune di Cagliari, presidente Giorgio Murru, ha ufficialmente proclamato sindaco Massimo Zedda con 43.264 voti validi.

Il primo cittadino domani si insedierà a Palazzo Bacaredda: un ritorno dopo le dimissioni del 2019. E subito prenderà avvio la sua agenda politica.

«Già domani», annuncia dalla Municipalità di Pirri dove è stato ufficializzato il suo incarico, «comincio gli incontri singoli con i partiti. Nomineremo la Giunta nel più breve tempo possibile, perché tante sono le priorità, e sarà una squadra di alto profilo. Ritardare significherebbe arrivare a luglio inoltrato».

Il neo sindaco non anticipa nulla sugli schemi che si seguiranno per la scelta degli assessori. Zedda si limita a far notare che «si terrà conto dei risultati».

Proprio su questo fronte, i giochi non sono chiusi. «Ci vorrà ancora qualche giorno per la proclamazione degli eletti in Consiglio». E c’è un seggio che balla: il Pd potrebbe salire a quota sette seggi, facendo scendere a due Avs.

