«La Sardegna chiede sviluppo, non l’assistenzialismo del Movimento 5 Stelle». Lo afferma, intervistata da L’Unione Sarda, Alessandra Zedda, senatrice e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia.

Secondo Zedda, alle regionali del 25 febbraio gli elettori confermeranno la fiducia nel centrodestra e sceglieranno Paolo Truzzu come governatore, spiegando che lo stesso Truzzu «sarà in grado di spendere tutte le risorse disponibili» per affrontare i problemi dell’Isola.

