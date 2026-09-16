Forza Italia presenta due emendamenti in commissione Affari Costituzionali della Camera alla stretta sulla cittadinanza proposta dalla Lega. La proposta di legge introduce sia specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza da parte dei giovani di origine straniera nati in Italia che delinquono, sia nuovi motivi di revoca.

Gli azzurri chiedono di limitare le cause per la mancata concessione della cittadinanza ai reati contro la persona e con pene più alte, ovvero puniti con la reclusione per oltre tre anni, ed esclude quelli colposi.

FI intende inoltre sopprimere la disposizione che estende anche allo straniero nato in Italia e che vi ha risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana a livello B1 per ottenere la cittadinanza. La ratio è che in questo caso si intende assolto l'obbligo scolastico.

Nessuna proposta di modifica da parte degli azzurri sui motivi di revoca della cittadinanza per chi delinque.

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