«Con la scomparsa di Pietrino Soddu la Sardegna perde un grande politico, un padre nobile, riferimento per tante generazioni di giovani amministratori non solo locali. Un uomo che, fino all'ultimo, ha messo la sua esperienza, la sua capacità di visione politica e lungimiranza, al servizio di tutti i sardi».

Così il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. «Per me resta indelebile il ricordo della visita nella sua casa di Sassari, lo scorso febbraio, per raccogliere il contributo che Soddu - presidente della Regione per sette volte - non voleva far mancare nel percorso di riforme che il Consiglio regionale ha avviato e, in particolare, nella scrittura della futura legge Statutaria. Sono state due ore intense e preziose, umanamente prima ancora che politicamente. Cariche di storia e di prospettiva, di saggezza, di moniti e consigli, attraverso la lucidissima visione di un uomo che tanto ha amato la sua terra e che invitava a tenere bene a mente l'obiettivo principale per chi fa Politica: garantire giustizia e libertà per le persone che governiamo».

«Oggi piango un grande uomo, che tanto ha fatto, da presidente della Regione e da parlamentare, per la crescita economica, sociale culturale della sua Sardegna. A tutti noi - conclude Comandini - restano i mille insegnamenti di Pietrino Soddu, politico acuto, generoso, sempre attento e preparato. Il nostro vero Sardus Pater».

(Unioneonline)

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