«Con il taglio del bollo auto abbiamo scoperto un nuovo modo di fare campagna elettorale. La Presidente Meloni annuncia una misura che viene finanziata con i soldi delle Regioni».

Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene sulla decisione del Governo di eliminare il pagamento dell’imposta per il 2027 per alcune categorie di veicoli e motocicli.

«C'è una cosa che i cittadini sardi devono sapere – prosegue -. Il taglio del bollo significa minori entrate per le Regioni e quindi meno risorse a disposizione per finanziare servizi e politiche regionali. Parliamo di centinaia di milioni di euro che potranno essere sottratti alla programmazione regionale, ai trasporti, alla sanità, alle scuole».

Secondo Todde «è facile annunciare un taglio delle tasse quando i soldi li mettono altri e il conto viene scaricato. Per questo la domanda è molto semplice chiedetevi chi paga davvero il taglio del bollo auto e quali servizi dovranno rinunciare a quelle risorse».

(Unioneonline)

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