Un tetto al numero di studenti stranieri per ogni classe e il divieto di burqa a scuola.

Questo il provvedimento allo studio del Governo, annunciato oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul palco di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, la formazione giovanile di Fretalli d’Italia.

«Sta per arrivare un Consiglio dei ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano, e introduce il divieto di burqa e hijab a scuola».

«Non esiste, non esiste, che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare», ha detto la premier commentando la norma.

Meloni ha inoltre annunciato che anche gli istituti tecnico-professionali verranno chiamati licei: «Sono fiera di annunciare che licenzieremo presto la norma che introduce la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali, perché fin dal nome vogliamo che sia chiaro che sono scuole di pari valore e che le persone che le frequentano sono di pari valore».

(Unioneonline)

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