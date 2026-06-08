Non c’è due senza tre. Ennio Arba si conferma imbattibile alle urne e si appresta a cominciare il terzo mandato da sindaco nella sua Urzulei.

L’odontoiatra di 74 anni, tessera Pd, ha avuto la meglio sullo sfidante, Giampiero Cabiddu (47), ingegnere che presta servizio all’ufficio tecnico del Comune di Tortolì.

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