il voto
08 giugno 2026 alle 19:15aggiornato il 08 giugno 2026 alle 19:15
Urzulei, Ennio Arba rieletto sindacoL’odontoiatra di 74 anni, tessera Pd, ha avuto la meglio sullo sfidante, Giampiero Cabiddu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non c’è due senza tre. Ennio Arba si conferma imbattibile alle urne e si appresta a cominciare il terzo mandato da sindaco nella sua Urzulei.
L’odontoiatra di 74 anni, tessera Pd, ha avuto la meglio sullo sfidante, Giampiero Cabiddu (47), ingegnere che presta servizio all’ufficio tecnico del Comune di Tortolì.
© Riproduzione riservata