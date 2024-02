Si apre il caso Truzzu nel confronto organizzato da Confcommercio con i candidati alle elezioni regionali del 25 febbraio.

Il sindaco di Cagliari, che non ha potuto partecipare in presenza per via di altri impegni elettorali a Nuoro, in una nota del suo portavoce ha fatto sapere di non essere stato contattato dall’organizzazione nonostante fosse previsto un suo videocollegamento intorno alle 15.

Ma Confcommercio, nell’esprimere «grande entusiasmo e apprezzamento per il confronto», si dice «dispiaciuta» che Paolo Truzzu «abbia abbandondato, dopo pochi minuti, il confronto programmato da oltre un mese».

Il sindaco di Cagliari, aveva fatto sapere il suo portavoce, «si è collegato puntualmente alle 15, si è fermato a bordo strada con l’auto per non avere problemi di linea nel collegamento, ma non è mai stato chiamato dal conduttore».

Diversa la versione di Confcommercio, che ha anche mostrato una foto in cui si vede Truzzu collegato in video al dibattito: «Ringraziamo Alessandra Todde e Renato Soru per la loro cortese, affabile ed efficace partecipazione al dibattito odierno. Spiace, invece, che Paolo Truzzu abbia abbandonato, dopo pochi minuti, il confronto programmato da oltre un mese. Ci dispiace che Truzzu non abbia potuto confrontarsi con la colonna portante dell’economia della Sardegna. Peccato. La Sardegna e Confcommercio meritano più attenzione», ha dichiarato il presidente regionale Sebastiano Casu.

«Gli imprenditori e i commercianti della nostra isola hanno potuto ascoltare dalla viva voce dei candidati proposte e idee per il prossimo quinquennio. Sappiano tutti che i corpi intermedi non possono più essere trascurati e che Confcommercio intende essere un attore politico a tutto tondo per la vita politica sarda», ha aggiunto Casu.

Ma quello che doveva essere un confronto tra i vari candidati è diventato un faccia a faccia Todde-Soru. Perché Lucia Chessa, la quarta candidata alle regionali, di Sardegna R-esiste, ha fatto sapere nei giorni scorsi di non aver ricevuto l’invito.

