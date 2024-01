“Nessuno slogan. Solo Sardegna”. È il non slogan della campagna del candidato del centrodestra Paolo Truzzu che oggi a Cagliari, nella sede elettorale in via Lo Frasso, ha illustrato il programma di governo e fatto il punto su questi primi giorni tra i Comuni dell’Isola.

Nessuno slogan «perché non crediamo al partito della bacchetta magica», ha spiegato. Ovviamente, «abbiamo le idee chiare sul da farsi». Per esempio, sulla mole di risorse a disposizione della Regione - un miliardo della vertenza entrate e gli 8 miliardi da fondi comunitari - «dimostreremo che le sapremo spendere, gran parte devono essere utilizzate per colmare il gap infrastrutturale».

Il dialogo col Governo sarà fondamentale, «è una chiave di lettura per lo sviluppo della Sardegna, contiamo di avere un confronto franco coinvolgendolo dove serve, comunque senza il cappello in mano». Al centro delle politiche della Regione c’è il confronto con le comunità locali «che sarà costante e ci porterà a stringere di volta in volta nuove intese. Vorremmo costituire una nuova Carta De Logu». Su energia, acqua e rifiuti, il candidato governatore sostiene che «dobbiamo mantenere il controllo, e costituire una Agenzia delle energie che metta a sistema questo asset fondamentale per i sardi».

Capitolo sanità. «Per troppo tempo ci si è concentrati sulla dimensione dell’ospedale. Dobbiamo ripartire da un rafforzamento della rete territoriale e della medicina di prossimità, oltre a sfruttare le risorse del Pnrr sulla telemedicina». Quanto ai trasporti, «si proseguirà sulla strada intrapresa dall’assessorato regionale».

Paolo Truzzu ha anche sottolineato che difficilmente parteciperà a tutti i confronti elettorali a cui sarà invitato. Questo, anche perché rispetto ai competitor diretti, ha iniziato più tardi la campagna elettorale. «Ho avuto già una cinquantina di richieste», ha ammesso. Detto ciò, «ci sono meno di 30 giorni per la campagna elettorale, se partecipassi a tutti i confronti non riuscirei a incontrare gli elettori». In particolare, Truzzu potrebbe partecipare al confronto di Confcommercio previsto sabato, ma solo collegato in videoconferenza.

