Polemiche per la visita di Truzzu ad Alghero.

«In spregio a qualunque norma e alla decenza, Conoci ha trasformato il comune nel suo ufficio elettorale», hanno denunciato i gruppi di opposizione, riferendosi all’incontro del primo cittadino, candidato consigliere regionale per Fratelli d’Italia, con l’aspirante alla presidenza della Regione, Paolo Truzzu.

«Un incontro elettorale che si sarebbe dovuto svolgere in una qualsiasi sala conferenze, magari pagando un affitto, e che invece il nostro sindaco ha inopportunamente voluto tenere nella sede dell’amministrazione comunale trattata come fosse la sua sede elettorale», scrivono i gruppi consiliari di opposizione Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune e PD.

