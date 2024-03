«Io conto di arrivare all'insediamento tra il 5 e il 10 aprile e mi piacerebbe presentarmi con una squadra al completo, che possa cominciare veramente a parlare con i sardi dei problemi principali che noi dobbiamo affrontare».

Così Alessandra Todde, neo presidente della Regione Sardegna, parlando con in cronisti all'arrivo all'Hotel L'Anfora di Tramatza per la prima assemblea regionale del Movimento 5 Stelle dopo il voto del 25 febbraio. Todde ha 20 giorni di tempo dal giorno della proclamazione da parte del tribunale, dunque dal 20 marzo, e dovrà convocare la seduta entro martedì 9 aprile.

L'assemblea di oggi – ha spiegato la neogovernatrice – è anche «un'occasione per rivedere tutti gli amici del movimento e poter festeggiare dopo una lunga e dura campagna elettorale».

«L'aria che tira è un'aria di cambiamento - ha detto ancora Todde - e mi aspetto che riusciremo a mettere a terra quello che abbiamo promesso in campagna elettorale e le linee di guida del nostro programma. Siamo consapevoli che l'aspettativa è molto alta e che quindi in questo momento dobbiamo essere concreti».

La giunta – Per quanto riguarda i nomi che faranno parte della sua squadra di giunta, «l'ho detto – ha ribadito Todde - in maniera molto chiara: contano i voti presi, il contributo alla coalizione. Anche le forze politiche più piccole avranno in ogni caso riconoscibilità, magari non in giunta direttamente, ma sicuramente nel governo della regione. L'obiettivo è quello di dare rappresentanza alle forze della coalizione che ci sono spese».

Le amministrative – «Non mi occupo di amministrative e non me ne devo occupare. Mi importa però che continui a esserci la coesione che abbiamo raggiunto con tanta fatica per le regionali, che sia mantenuta per le amministrative», ha detto poi Todde, a proposito delle prossime elezioni comunali.

La coalizione– Ancora, ha proseguito Todde, «noi vogliamo lavorare con la coalizione, riteniamo che sia l'unica strada possibile e quindi i nostri tavoli di lavoro sono già partiti con gli alleati nelle città principali e quindi è importante mantenere questa strada. È stata una strada vincente, siamo risultati credibili e quindi è importante riuscire anche a ripresentarsi con la stessa credibilità anche gli appuntamenti amministrativi».

