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08 giugno 2026 alle 19:17aggiornato il 08 giugno 2026 alle 19:28
Suni, Massimo Falchi riconfermato sindacoVittoria per meno di 40 voti sullo sfidante Pier Tonio Pinna
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Il sindaco uscente Massimo Falchi è stato riconfermato alla carica di primo cittadino con la sua lista "Noi per Suni" che ha superato 241 voti a 204 il candidato alla carica di sindaco Pier Tonio Pinna a capo della lista "Per Suni". Una curiosità è lo stesso esito delle elezioni che si erano svolte nell'ottobre del 2020 quando Falchi aveva battuto per la prima volta Pinna.
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