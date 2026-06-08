Il sindaco uscente Massimo Falchi è stato riconfermato alla carica di primo cittadino con la sua lista "Noi per Suni" che ha superato 241 voti a 204 il candidato alla carica di sindaco Pier Tonio Pinna a capo della lista "Per Suni". Una curiosità è lo stesso esito delle elezioni che si erano svolte nell'ottobre del 2020 quando Falchi aveva battuto per la prima volta Pinna.

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