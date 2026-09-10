Un milione e mezzo di euro in più nel Fondo contenziosi della Regione e un dubbio su questo aumento che l’opposizione definisce “anomalo”. È legato alla coda giudiziaria e all’aumento dei ricorsi dopo lo spoils system nella sanità sarda dichiarato incostituzionale?

Il centrodestra vuole vederci chiaro e ha presentato un’interrogazione urgente a prima firma Fausto Piga, vicecapogruppo FdI.

Nel mirino c’è la legge regionale 8 del 2025 sulla riorganizzazione del sistema sanitario sardo, che aveva portato prima al commissariamento Asl poi alla nomina dei nuovi direttori generali, con la decadenza anticipata di quelli che erano in carica. Norma dichiarata poi incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 198 del 2025.

Video di Stefano Fioretti

Una vicenda che per l’opposizione rischia di trasformarsi in un danno erariale per le casse regionali. Per questo il centrodestra chiede di conoscere l'esatto numero dei ricorsi promossi dai direttori generali, amministrativi e sanitari estromessi dagli incarichi, quantificare l'esposizione finanziaria della Regione e verificare se l'incremento del Fondo contenziosi registrato nell'esercizio in corso sia riconducibile, e in quale misura, proprio ai giudizi nati dall'applicazione della legge 8 del 2025.

«Abbiamo rilevato che il Fondo contenziosi è aumentato di 1 milione e mezzo», ha sottolineato Piga. «È chiaro che è un allarme per i conti pubblici, bisogna vederci chiaro», insiste. «Il nostro pensiero è sempre lo stesso: questo poltronificio è stato fatto in maniera spericolata, dolosa, illegittima, quindi chi ha sbagliato deve pagare», sostiene. «Todde – conclude – diceva di metterci la faccia, ci metta anche il portafoglio. Se noi stiamo dicendo bugie, rinunci allo scudo erariale e affronti le responsabilità». Alice Aironi, Udc, parla di costi che Todde «sapeva benissimo di generare con le sue azioni scellerate, ma ha preferito andare avanti per la sua strada in barba a ogni sentenza».

Secca la replica di Miche Ciusa, consigliere M5S: «Iniziativa pretestuosa e strumentale dell’opposizione, è ovvio che la Regione ha tanti contenziosi su tanti campi ed è normali che si tuteli con tutte le necessità del caso».

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(Unioneonline)

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