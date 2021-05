Rimpasto in vista oggi in Regione. Oggi a Villa Devoto, nel corso della riunione tra il presidente Christian Solinas e i capigruppo di maggioranza, non si è parlato solo della variazione di bilancio.

Parte dell’incontro è stata infatti dedicata al rimpasto di Giunta, con il capogruppo del Misto Roberto Caredda che avrebbe chiesto chiarezza sui futuri assetti in Regione.

Secondo quanto si apprende, Solinas avrebbe detto che il rimpasto si farà prima dell’estate.

Il presidente ha sempre detto che di rimpasto si sarebbe discusso solo dopo aver portato a casa la manovrina, ma ora si anticipano i tempi, dato che la variazione di bilancio dovrebbe essere pronta a metà giugno ed entrare in Aula a fine mese.

