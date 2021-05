Ristori per le categorie sinora ignorate, fondi per la Sanità per compensare le spese maggiori sostenute a causa della pandemia, interventi sul sistema portuale e aeroportuale. Le risorse della prossima variazione di Bilancio della Giunta saranno incanalate in questi macro temi. E’ quanto emerge dal confronto a Villa Devoto tra il presidente della Regione Christian Solinas, l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino e i capigruppo delle forze di centrodestra. L’assessore ha bisogno di altro tempo per verificare come recuperare i fondi per far fronte a queste esigenze. Dopo il via libera della Giunta, il ddl potrebbe entrare in commissione entro metà giugno, per approdare in Aula verso la fine del mese. Il provvedimento potrebbe anche contenere le correzioni alla Riforma della Sanità (concordate con il governo per evitare l’impugnazione) e alla riforma degli Enti locali.

Nel frattempo, ha detto il presidente dell’Assemblea Michele Pais, il Consiglio non si ferma e si dedicherà alla discussione di proposte che hanno già superato lo scoglio delle commissioni. “Dobbiamo riprendere subito le attività concentrandoci su cose che abbiamo lasciato per strada perché altri ci hanno fatto perdere tempo”, ha commentato al termine del tavolo il leader dei centristi Giorgio Oppi.

Roberto Murgia

