Si accende il confronto sul rimpasto, dopo l’annuncio della Lega di non partecipare più alle sedute della commissione Trasporti fino a quando non sarà nominato l’assessore regionale competente in Giunta.

“Abbiamo fatto una conferenza stampa – ha ricordato Christian Solinas - e le forze politiche di maggioranza hanno unanimemente deciso per gli Stati generali del centrodestra, all’esito dei quali ci sarà un’agenda politica per i prossimi mesi sulla base della quale saranno fatti i ritocchi”. E sulla posizione della Lega che chiede l’assegnazione della delega prima: “Io non sono responsabile dei vuoti di memoria delle forze politiche che hanno partecipato a quella conferenza stampa in cui tutti assieme abbiamo comunicato che il 20 e 21 ottobre è la data in cui avremo deciso queste cose”.

Ora, ha concluso, “sono preoccupato dal riuscire a dare risposte ai cittadini che in questo momento soffrono per il caro bollette, sono molto poco interessato a occuparmi di poltrone e poltroncine. Cosa che dovrà essere fatta il 20 e il 21 ottobre. Gli altri giorni continuerò a lavorare per portare i risultati ai sardi”.

© Riproduzione riservata