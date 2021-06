Un altro strappo in maggioranza. La Lega ha richiamato le altre forze del centrodestra a discutere solo temi prioritari nelle commissioni. E cioè, “Piano casa, ristori, variazione di Bilancio”, ha dichiarato il capogruppo Dario Giagoni abbandonando oggi i lavori della commissione Urbanistica dove all’ordine del giorno era calendarizzata una proposta di legge del Psd’Az sui dissuasori nei litorali per la protezione della fascia costiera.

“In questo momento – dice il leghista - la priorità della commissione dovrebbe essere quella di apportare le opportune modifiche al Piano Casa”. Infatti, “è assolutamente necessario tornare immediatamente in Aula, al fine di porre fine al caos normativo che l’impugnazione della legge ad opera del Governo ha provocato”.

“Il nuovo Piano Casa, in grado di rilanciare un comparto tanto importante e centrale per l’economia dell’isola come quello edile – ha concluso - era una promessa fatta ai nostri elettori durante la campagna elettorale. Una scommessa del centrodestra che deve essere vinta”.

Intanto, secondo quanto emerge, il Psd'Az starebbe per sollecitare l'intervento del presidente della Regione Christian Solinas per un chiarimento.

