«È naturale che chi si candida a qualsiasi tipo di carica voglia vincere il più agevolmente possibile. Ma non possiamo ritornare al caos di un centro sinistra compromesso localmente con alleanze a destra».

Arriva alla vigilia della riunione di coalizione la netta presa di posizione del presidente e consigliere regionale di Sinistra Futura, Luca Pizzuto, contro l’ingresso di Azione di Carlo Calenda tra le liste a sostegno di Massimo Zedda candidato sindaco di Cagliari.

«Le notizie riportate oggi sui giornali sulla collocazione di azione ad Alghero e a Sassari a destra rendono chiara la posizione di questa forza politica», prosegue Pizzuto, Per queste ragioni continuiamo a pensare che sia totalmente inopportuna un'alleanza a Cagliari».

Il campo largo e l'alleanza nuova con il movimento 5 stelle «deve avere il tempo di crescere e radicarsi sia sui livelli locali, sia sul livello regionale e sia sul livello nazionale. La coalizione a Cagliari non meno di una settimana fa ha preso una posizione molto chiara: aperture a liste civiche, coerenti con l'alleanza che ha vinto le elezioni regionali. Non si può tornare indietro non sarebbe accettabile», sostiene l’esponente di Sf.

«A Cagliari dopo cinque anni di non governo del centrodestra abbiamo la possibilità di ritornare a vincere e di dare un governo serio, responsabile e politicamente collocato alla città. Non possiamo mettere in discussione questa fragile alleanza esponendola a infiltrazioni di destra». Perché «dobbiamo vincere bene. Il nostro popolo lo merita».

(Unioneonline/E.Fr.)

