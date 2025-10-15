Soddisfazione per una tesi vincente. Così il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini, commenta a caldo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la decadenza della presidente Alessandra Todde.

«Sollevati da un peso, ma soprattutto soddisfatti che la tesi che avevamo sin dal primo momento messo in atto per spiegare le ragioni è stata una tesi vincente - ha spiegato ai giornalisti -. Una sentenza come quella della Corte Costituzionale stabilisce con modo chiaro e inequivocabile che il procedimento nei confronti della presidente Todde relativamente ai rendiconti elettorali non è un elemento di decadenza». Comandini ha già ricevuto la telefonata della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein: «È stata la prima a chiamarmi - ha precisato - a conferma che il tema della decadenza Todde era un tema visto con attenzione a livello nazionale. Ma voglio dire anche con chiarezza che noi eravamo estremamente fiduciosi del lavoro che stanno svolgendo sia in Corte Costituzionale che i giudici in Corte d'Appello e siamo impegnati, come dal primo momento, a lavorare per risolvere i problemi della Sardegna».

«Continueremo a lavorare con la stessa serenità e coscienza così come abbiamo fatto dal momento in cui abbiamo vinto l'elezione regionale», ha concluso Comandini.

