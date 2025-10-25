I Progressisti a Todde: «Via Satta dalla Giunta regionale, non ci rappresenta da mesi»Il partito di Zedda, Uras e Agus sfiducia l’assessore all’Agricoltura e manda un messaggio alla governatrice: «Sosteniamo l’esecutivo ma lui fuori subito»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Era espressione dei Progressisti, «da mesi e mesi» non li rappresenta più. Gianfranco Satta non deve più essere l’assessore regionale all’Agricoltura. Ed è necessario che lasci la Giunta in fretta: «L’accordo sui tempi è decisivo».
La sfiducia è arrivata in via ufficiale, con una nota firmata dall’esecutivo del partito di Massimo Zedda, Luciano Uras e Francesco Agus.
«I Progressisti», si legge, «ribadiscono la volontà di partecipare al governo regionale e di condividerne le responsabilità. Per questo riaffermano di voler sostenere e rafforzare l'azione amministrativa della Regione, che con il loro contributo politico ed elettorale», viene sottolineato, «hanno riconquistato allo schieramento democratico».
È già stata avviata «una interlocuzione con la presidenza della Regione», quindi il messaggio alla presidente Alessandra Todde è stato inviato chiaramente. «L'accordo sui tempi è decisivo per la definizione della soluzione», è l’avviso, «l'attuale assessore all'Agricoltura ormai, da mesi e mesi, non rappresenta più i progressisti nella Giunta regionale».
Enrico Fresu