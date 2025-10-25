«Il cambio dello Statuto è un passaggio cruciale perché definisce la postura della Sardegna nei confronti dello Stato. È essenziale trovare un equilibrio: lo Stato non deve arretrare, ma la Regione deve poter esercitare pienamente la propria autonomia. È un percorso che non può essere deciso nelle stanze chiuse, ma costruito insieme al Consiglio e ai cittadini, con trasparenza e visione».

Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, intervenendo a Cagliari alla due giorni organizzata dal senatore del Pd Marco Meloni "Facciamo il punto".

«Con questo governo di destra, ogni volta che si parla di riforme o di interesse nazionale, la Sardegna viene sistematicamente marginalizzata. È il momento», ha sottolineato Todde, «di ribadire con forza il diritto della nostra Regione a contare nelle scelte strategiche del Paese».

