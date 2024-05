«Saremo la sorpresa della competizione elettorale». Ad affermarlo Mariano Brianda, candidato sindaco con la Costituente per Sassari, oggi nella conferenza stampa di presentazione delle liste.

Composte oltre a quella madre, la Costituente appunto, anche da Giovani per Sassari e Generazione Sassari. «Sono i sondaggi a darci in crescita», assicura, «abbiamo più preferenze delle destre e siamo in progressione verso il Campo Largo».

Presenti alla riunione i candidati delle liste, in particolare quella dei giovani. «È l’unica pensata per questa fascia d’età tra le 24 presentate. Gli altri hanno inserito qualche nome nelle loro liste confondendoli con i partiti». Soprattutto, Brianda rimarca le differenze tra il suo schieramento e quelli degli altri, in particolare con quello vicino alla sua area di riferimento. «Noi abbiamo un elettorato aggiuntivo a quello tradizionale del centrosinistra. Siamo una forza moderna, libera, che non vuole sottostare agli apparati di partito ma che vuole far contare i cittadini e abbiamo ideato gli strumenti perché i cittadini contassero».

La Costituente rappresenta, secondo l’ex magistrato, «il lavoro fatto negli ultimi tre anni con tutti i cittadini dei comitati, delle associazioni e delle realtà dove ancora si discute e rendono viva questa città».

In programma, nel caso venisse eletto sindaco, la modifica dello statuto comunale con cui si avrebbero i comitati di quartiere, le assemblee dei cittadini, il referendum telematico cittadino.

Nessuna competizione quindi con il Campo Largo, che anzi «bisognerebbe aiutare a liberarsi dalle vecchie logiche come quella della spartizione delle poltrone che nessuno capisce più».

Alla Costituente si è aggiunta in extremis anche Generazione Sassari che vedeva Manuel Pirino come candidato sindaco. «Ma ho rinunciato», spiega lui, «noi staremo affianco a Mariano perché riconosciamo in lui l’unica persona ad avere un altissimo profilo morale e grandissima integrità. Con lui e la Costituente condividiamo gli stessi valori».

