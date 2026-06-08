Più del doppio dei voti rispetto alla sfidante e così Alberto Urpi, 48 anni, dirigente di Abbanoa in aspettativa, scalda i muscoli per il suo terzo mandato come sindaco di Sanluri.

Lo spoglio dei voti è assai parziale, ma i dati provvisori non lasciano presagire grandi sconvolgimenti nell’amministrazione sanlurese.

Nella prima parte dello spoglio Urpi, a capo della coalizione che raggruppa “Progetto Sanluri” e “Sanluri civica”, viaggia su circa il 70% dei voti. Il restante 30% dei consensi segna, almeno per ora, il peso elettorale di Cinzia Fenu, 52 anni, debuttante assoluta in politica con la civica “Stai a Sanluri Stato-Sanluri Seddori s’Innova”. La chiamata alle urne ha registrato un’affluenza notevole, raggiungendo il 65 per cento.

Intervista di Luigi Almiento

Fenu ha trascorso parte del pomeriggio di spoglio delle schede all’Istituto Comprensivo di Sanluri Serrenti, di cui è preside. Se i conteggi definitivi dovessero ancora indicare la candidata al 30% dei voti, sarebbe un risultato di tutto rispetto contro una “corazzata“ qual è il sindaco uscente e, a quanto sembra, anche rientrante per il terzo mandato.

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