Prosegue il tour elettorale di Paolo Truzzu, candidato governatore del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

Dopo Baradili e Boroneddu, il sindaco di Cagliari, esponente di Fratelli d’Italia, ha toccato anche Mamoiada e Oliena.

Nell’incontro con il sindaco di Mamoiada Luciano Barone, Truzzu ha ribadito la necessità di «migliorare il rapporto tra Regione ed enti locali, per esempio nella costruzione dei progetti di sviluppo del territorio, azzerando le distanze e alimentando costantemente la condivisione delle idee. La mia esperienza come sindaco, con tutte le difficoltà che quel ruolo comporta, sarà fondamentale per capire le esigenze degli amministratori sardi. La capacità di ascolto è fondamentale e i miei colleghi sindaci ne sono consapevoli».

Anche nell'incontro a Oliena, con il primo cittadino Sebastiano Antioco Congiu, «sono emersi, in particolare, i temi della sanità e dei trasporti, che da troppo tempo frenano lo sviluppo della Sardegna. Non mi iscrivo – ha detto Truzzu – al partito della bacchetta magica con ricette miracolistiche per problemi che arrivano da molto lontano, e riguardano complessi scenari nazionali ed europei, ma soprattutto sul primo tema, che riguarda la vita quotidiana dei più deboli, dobbiamo certamente migliorare e sviluppare la medicina del territorio e la programmazione sanitaria. Quando parliamo di trasporti non dobbiamo solamente sancire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, ma impegnarci affinché lo sviluppo della nostra Isola passi anche attraverso un deciso miglioramento dei collegamenti interni. Un ritardo che si riflette negativamente su tutti i settori produttivi, per esempio anche sul turismo».

