Mancano ancora alcune schede da scrutinare, ma i dati emersi fino a questo momento parlano molto chiaro: Giuseppe Vacca, imprenditore, classe 1968 ed ex assessore comunale ad Oristano, è il nuovo sindaco di San Vero Milis.

«Un risultato che si sta delineando con chiarezza e che testimonia la fiducia accordata dai cittadini attraverso il voto democratico», si legge in un post della pagina Facebook della lista che sostiene Vacca, Progetto San Vero.

«In attesa della conclusione ufficiale dello scrutinio e della proclamazione dei risultati definitivi, desideriamo ringraziare tutte le elettrici e gli elettori che hanno partecipato a questa importante giornata di democrazia. San Vero Milis ha scelto il suo progetto per i prossimi cinque anni: ha scelto Progetto San Vero».

Non è riuscito a conquistare i cittadini il sindaco uscente Luigi Tedeschi che dopo due mandati occuperà i banchi della minoranza assieme ad Andrea Atzori, il terzo candidato.

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