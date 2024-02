«Dopo cinque vittorie consecutive una sconfitta ci può stare. Quando il popolo vota ha sempre ragione. Non cambia il mio impegno di ministro con i sardi. Continuerò, ovviamente, a fare tutto quello che i sardi si aspettano e meritano. Quando si vince si vince tutti insieme, quando si perde si perde tutti insieme. I numeri dicono che il centrodestra ha aumentato i voti rispetto alle politiche, che la Lega e il Partito sardo d'azione sono cresciuti di tre punti, però ha vinto la candidata M5s. In democrazia è giusto così».

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Pescara commentando il voto in Sardegna, che ha visto la sconfitta del candidato del centrodestra Paolo Truzzu e la vittoria della candidata del centrosinistra Alessandra Todde.

«Siamo già al lavoro per costituire un gruppo unico con il Partito Sardo d'Azione in consiglio regionale. Le percentuali, infatti, parlano chiaro: Lega e PSd'A, insieme, si attestano a oltre il 9,2%, in crescita rispetto anche al 6,3% delle politiche del 2022», ha dichiarato invece il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

