L’opposizione ci riprova. Stamattina ha chiesto il ritorno in sesta commissione del ddl che prevede il commissariamento delle aziende sanitarie. Lo ha fatto questa mattina il capogruppo di FdI Paolo Truzzu: «Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli a una più compiuta riflessione sul testo». Il riferimento è alle dichiarazioni di sindacati e ordini dei medici. «Pensiamo che un nuovo ciclo di audizioni sia doveroso, soprattutto in vista degli emendamenti della Giunta che modificheranno radicalmente il testo». A quel punto il presidente del gruppo del Pd Roberto Deriu ha proposto un’interruzione dei lavori. Alla ripresa, l’Aula ha votato contro la richiesta di Paolo Truzzu.

Video di Stefano Fioretti

«La legge ha un limitato raggio d'azione», ha commentato dopo Deriu, «e tutto ciò che è stato detto in commissione è depositato agli atti del parlamentino, e sarà analizzato in seguito per leggi di più ampio respiro». Insomma, le audizioni in commissione Sanità, secondo il capogruppo Dem, sono state tutt'altro che inutili. Ora è cominciata la discussione generale dell’articolo 2.

Il disegno di legge potrebbe ottenere il via libera definitivo già giovedì. Lo ha confermato proprio Deriu: «Verosimilmente il ddl otterrà il via libera entro la settimana». Dopodiché comincerà la sessione di bilancio.

© Riproduzione riservata