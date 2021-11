La maggioranza ha raggiunto la quadra sulla distribuzione delle presidenze delle commissioni del Consiglio regionale scadute il 4 ottobre scorso. Ecco lo schema, secondo quanto emerge dal vertice del centrodestra terminato da poco a Villa Devoto.

In prima commissione (Autonomia) resterà Pierluigi Saiu della Lega, in seconda (Lavoro) arriverà il consigliere dell’Udc-Italia Viva Franco Stara (al posto di Alfonso Marras del Psd’Az), la terza (Bilancio) sarà guidata da Stefano Schirru del Psd’Az (al posto del consigliere del Misto Valerio De Giorgi). Tre conferme in quarta (Urbanistica) con Giuseppe Talanas (Forza Italia), in quinta (Attività Produttive) con Piero Maieli del Psd’Az e in sesta (Sanità) con Nico Mundula di FdI.

Entro martedì alle 15 tutti i gruppi dovranno indicare la destinazione dei 60 consiglieri nei sei parlamentini. Il rinnovo è previsto mercoledì alle 16.

