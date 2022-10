La Lega non intende rinunciare alla guida dell’assessorato ai Trasporti.

“Non parteciperemo più alle sedute della commissione competente in Consiglio regionale fino a quando non sarà riassegnata la delega”, ha dichiarato il coordinatore regionale Dario Giagoni.

Il gruppo ha abbandonato la riunione del parlamentino subito dopo l’audizione del responsabile dell’Urbanistica Quirico Sanna, convocato per illustrare la legge quadro sul nuovo piano casa.

La guida dei Trasporti è vacante da un mese, cioè dalle dimissioni dell’ex leghista Giorgio Todde. Ora il partito di Salvini chiede di poter indicare il nome del nuovo assessore.

