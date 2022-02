È passato in Aula, su proposta della Giunta Solinas, un emendamento che contiene l’autorizzazione a spendere 300mila euro per "individuare esperti in ambito finanziario, industriale e legale cui affidare la valutazione del percorso costitutivo di una società interamente partecipata dalla Regione (o controllata da una società a prevalente capitale pubblico) per il trasporto aereo di persone e merci da e per l'Isola".

La proposta di modifica è stata contestata dalle opposizioni che hanno chiesto il ricorso al voto segreto.

“Mentre il bando per la continuità territoriale è ancora in alto mare e i sardi e le imprese turistiche non hanno certezze sul futuro del trasporto aereo – ha detto Piero Comandini, consigliere del Pd -, la Giunta pensa di costruire una flotta sarda, senza avere le competenze tecniche, aziendali e i soldi, per nascondere i propri errori e continuare nelle illusioni".

Altri 5,1 milioni sono stati stanziati per il trasporto pubblico locale, per far fronte ai servizi aggiuntivi previsti dalle misure di contenimento del Covid. Infine, sempre in materia di trasporti, ci sono 400mila euro in più per la mobilità dei passeggeri non residenti da e per le Isole minori.

SOLINAS – "Ogni azione politica e amministrativa deve essere ponderata e valutata in tutti i suoi aspetti. È dovere di chi governa esplorare ogni strada per garantire un servizio migliore ai cittadini". Questo il commento del presidente Christian Solinas sul contenuto dell'emendamento della Giunta. "L'obiettivo è certamente interessante - dice il governatore - e una sua possibile realizzazione consentirebbe anche di non disperdere la professionalità acquisita dalle centinaia di lavoratori del settore, primi fra tutti quelli di Air Italy. Ma prima di fare delle scelte occorre analizzare tutti gli aspetti sul piano finanziario, su quello industriale e su quello legale. Per questo - prosegue - ci affideremo ai massimi esperti del settore, che affiancheranno la Regione nella valutazione del percorso costitutivo di una società interamente partecipata, o costituita con diverso assetto”.

“La Sardegna - conclude - ha diritto a un sistema di collegamenti aerei realmente efficace e competitivo. Occorrono scelte coraggiose, e questo è il ruolo della politica, ma anche ponderate e valutate in tutti gli aspetti sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità e compatibilità con il quadro normativo europeo".

(Unioneonline/s.s.)

