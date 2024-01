Prosegue la sfida a distanza tra Alessandra Todde, candidata per il Campo largo alla presidenza della Regione, e il suo avversario del centrodestra Paolo Truzzu, che finisce nuovamente nel mirino: «Si sta sottraendo ad ogni confronto», attacca Todde, intervistata da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi a Radio Giornale Radio. «Non ha partecipato a nessuno degli incontri che sono stati pianificati fino a questo momento».

Così la leader del centrosinistra si rivolge direttamente all’attuale sindaco di Cagliari: «Faccio un appello: Paolo, ti prego, non fuggire e confrontiamoci, facci vedere i tuoi programmi. In questo momento scappa e io invece lo incalzo per avere un faccia a faccia». Proprio oggi Truzzu, in contemporanea, ha spiegato di non avere molto tempo per i confronti, perché ne sottrarrebbero agli incontri con gli elettori.

Poi Todde ha aggiunto: «Se temo di più Giorgia Meloni o il suo candidato Truzzu? Non temo nessuno. Abbiamo una coalizione forte. Ma ho notato che fino all'altro giorno gli unici manifesti affissi erano quelli con il volto di Giorgia Meloni, non con quello di Truzzu. Lei ci sta mettendo la faccia, lui no».

(Unioneonline)

