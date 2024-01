Il candidato del centrodestra sarà Paolo Truzzu o Christian Solinas? O si presenteranno entrambi, spaccando la coalizione e fornendo un assist al centrosinistra? E Soru si farà da parte dopo la decisione dei Progressisti di appoggiare Alessandra Todde?

Tante domande, molto presto avremo tutte le risposte. Perché le scadenze in vista delle elezioni del 25 febbraio incombono, e quella iniziata ieri è una settimana cruciale. Quella decisiva per sciogliere tutti i nodi.

La prima scadenza è quella del deposito dei simboli, «i contrassegni con i quali i partiti dichiarano di voler distinguere le liste nelle singole circoscrizioni», insieme alla denominazione del partito o del gruppo politico organizzato, che secondo la legge elettorale Statutaria vanno presentati «non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi». Dunque dal 14 gennaio alle ore 8 sino al 15 gennaio alle ore 20. Il decreto con cui Solinas ha indetto i comizi infatti sarà pubblicato sul Buras tra due giorni, l’11 gennaio.

Una settimana in più di tempo per la presentazione delle liste che si effettua alla cancelleria del Tribunale di ogni circoscrizione, si legge nella norma, «non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi». Dunque dalle 8 del 21 gennaio alle 20 del 22 gennaio. In quel momento conosceremo anche con certezza i nomi dei candidati alla presidenza, perché la legge elettorale prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia accompagnata, «a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento alla carica di presidente della Regione».

Il 25 gennaio, dalle 8 alle 12, c’è invece alla cancelleria della corte d’appello di Cagliari la presentazione delle candidature alla presidenza, del programma politico e della designazione dei rappresentanti di coalizione.

Esattamente un mese prima delle elezioni, fissate il 25 febbraio: si vota in una sola giornata dalle 7 alle 23.

