Si fa sempre più affollata la corsa alla presidenza della Regione Sardegna. Anche il movimento Forza del Popolo scende in campo per le regionali del 25 febbraio e candida Maria Rosaria Randaccio, dirigente del Fisco in pensione e leader del Movimento sardo per la zona franca.

Venerdì 5 gennaio la presentazione della candidatura alle 11, nello Spazio Zona Franca Randaccio in via Adige 11 a Cagliari. Sarà presente anche il segretario nazionale del movimento, Lillo Massimiliano Musso, che per tre giorni girerà la Sardegna con la candidata con eventi a Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro per la raccolta firme.

«Sono lieta di essere espressione di un partito politico nazionale che si fonda sul principio dell’autonomia territoriale», ha commentato Randaccio. «Forza del Popolo è da tempi non sospetti l’unico partito nazionale che riconosce e si batte per la piena attuazione dell’autonomia regionale sarda e per l’applicazione completa del regime della zona franca».

«Candidata di profilo eccellentissimo», ha commentato Musso.

