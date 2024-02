verso il voto

Regionali, rush finale con i big della politica: Meloni forse a Cagliari con Tajani e Salvini. Nell’Isola anche l’ex premier Conte

Dopo Elly Schlein e Calenda, in arrivo in Sardegna anche gli altri leader di partito, compresa la presidente del Consiglio, per le ultime battute della campagna elettorale