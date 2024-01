Anche i centristi litigano in vista delle regionali sarde del 25 febbraio. “Noi Moderati” si scaglia contro “Sardegna al Centro Venti 20”, che ha “inglobato” «l’unica candidata superstite» non consentendo al partito che ha come presidente nazionale Maurizio Lupi di presentare una propria lista.

Il direttivo regionale scrive proprio a Maurizio Lupi per chiedere chiarezza. Ricorda quando, il primo settembre scorso, venne ufficializzato il gruppo di coordinamento regionale: «Inizialmente ci venne detto che i nostri candidati sarebbero stati “ospitati” dal movimento Sardegna al Centro – Venti 20, poi che invece sarebbe stato meglio costruire una nostra lista, cosa che, ovviamente, ci piacque di più in quanto ci permetteva di mantenere una nostra identità. E così, pur con molte difficoltà, siamo riusciti a creare la lista dei candidati di Noi Moderati a supporto del centrodestra sardo, lista che non esisteva nella tornata elettorale precedente».

Un duro lavoro fatto «partendo da zero», che è stato tuttavia «vanificato e azzoppato dall’ambiguità della nostra relazione con Sardegna al Centro – Venti 20, che fa riferimento ad un “Grande Centro” autoreferenziale che di fatto fa capo a se stesso».

Alla fine «la candidata superstite è stata convogliata nelle liste dei movimenti di cui sopra, senza poter esibire il simbolo del nostro movimento e diventando di fatto un candidato dei sopra citati movimenti», si legge. Cosa che ha creato «forte imbarazzo» nei confronti degli altri aspiranti candidati e «delle persone che durante questo percorso ci hanno spronato ad andare avanti».

In conclusione, la richiesta a Lupi di «chiarire la posizione di Noi Moderati nei confronti delle altre compagini, anche in vista delle Europee, per non gettare alle ortiche quanto costruito faticosamente con grande dispendio di risorse umane, tempo e denaro».

