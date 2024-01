«Mi auguro che non ci sia relazione tra le liti dentro la maggioranza su chi candidare in Sardegna e il voto sull'autonomia differenziata. Per un gioco sulla poltrona in Sardegna si rischia di approvare una riforma che, se completamente attuata, porterà meno uguaglianza di diritti per i cittadini italiani».

Lo ha dichiarato la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervistata da Tiziana Panella a Tagadà, su La7.

«Su un tema centrale come la sanità - ha aggiunto Boschi, nel giorno in cui la Fondazione Gimbe ha diffuso i dati sui costi per utenti della cosiddetta “mobilità sanitaria” - durante la pandemia abbiamo visto il fallimento dello schema con 20 sistemi sanitari. Ancora oggi molte persone per curarsi devono fare turismo sanitario spostandosi in altre regioni, aumentando i costi per lo Stato, gli sforzi dei medici e i disagi per i pazienti. Purtroppo - sottolinea - la maggioranza è già in campagna elettorale. È un tutti contro tutti, giocano a spararla sempre più grossa e a mettere una bandierina in più, un gioco che pagano gli italiani».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata