Il Grande Centro punta su Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti, come candidato alla presidenza in vista delle elezioni del 2024. E striglia gli alleati di centrodestra: «Si continua a temporeggiare, il candidato va scelto subito, non si può aspettare l’approvazione della manovra».

L’alternativa a Solinas e Truzzu ha accettato con riserva, che sarà sciolta nei prossimi giorni: «Per noi sarebbe un ottimo candidato», ha spiegato Antonello Peru, capogruppo dei centristi in Consiglio regionale.

«La scelta – dicono i centristi che si sono riuniti ieri a Cagliari – deve essere fatta in fretta e va presa in Sardegna, senza aspettare la finanziaria nazionale, che poco c’entra con le dinamiche della nostra Isola».

Quindi l’appello agli altri partiti: «Chiederemo di convocare un incontro urgente di coalizione da fare non oltre il 27 dicembre, in quella sede proporremo il nostro nome per aprire finalmente il confronto con i sardi». All’incontro era presente anche Azione, che non ha ancora scelto il campo e a seconda di quale sarà il candidato deciderà se appoggiare il centrodestra o, in alternativa, Renato Soru.

Luca Saba al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni.

