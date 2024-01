Manca poco più di un mese alla chiamata alle urne per le elezioni regionali (25 febbraio) e i giochi sono quasi fatti.

La campagna elettorale è cominciata anche nel comune di Porto Torres e qualche nome è già spuntato fuori, prima ancora del 22 gennaio, giorno in cui si depositeranno le liste e si conosceranno gli apparentamenti con i relativi candidati alla presidenza della Regione Sardegna. Il Movimento 5 stelle turritano si divide ma resta nel Campo Largo a sostegno dell’aspirante governatrice, Alessandra Todde.

I pentastellati Antonella Demelas (ex consigliera comunale) e Donato Forcillo (ex assessore al Bilancio) si affidano al voto degli attivisti per avere conferma della candidatura. Ma è quasi certo che la spunteranno. Fuori dai 5 Stelle, il consigliere Sebastiano Sassu ha aderito al neo gruppo “Unione Civica” e potrebbe essere il prescelto per la partita. Spunta anche il nome dell’assessora all’Urbanistica, Gian Simona Tortu, sempre nella nuova famiglia di "Unione Civica".

In casa del Partito democratico si conferma la candidatura dell’assessora e vicesindaca Simona Fois. Nel raggruppamento a sostegno della Todde compaiono nella lista “Sinistra Futura” l’ex segretario regionale dei chimici, Salvatore Corveddu, mentre Paola Fontecchio, guida del parco nazionale dell’Asinara nella lista civica “Uniti per Alessandra Todde”.

Sul fronte del Progetto Sardegna, in appoggio alla candidatura di Renato Soru presidente, si fanno avanti Benedetto Sechi, attuale presidente del Flag Nord Sardegna e Pier Paolo Congiatu, ex direttore del Parco Asinara. Nel centrodestra in lizza per Paolo Truzzu presidente è confermato il nome dei leghisti Maria Grazia Masala in abbinamento al presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

Nel Partito sardo d'Azione che dovrebbe arrivare a un accordo con il centrodestra - a meno che non si scelga un’altra strada - si fa sempre più forte il nome di Bastianino Spanu, capogruppo dei sardisti in consiglio comunale. Nelle prossime ore si deciderà tra la sua candidatura e quella di Antonio Moro, assessore regionale ai Trasporti.

