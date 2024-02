È stata al mercato di San Benedetto a Cagliari la prima tappa del tour nel sud della Sardegna del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, da due giorni nell’Isola per spingere la candidatura di Alessandra Todde alla presidenza della Regione.

Nessuna battuta per i giornalisti ma un’accoglienza abbastanza calorosa da parte di simpatizzanti, clienti e operatori. Conte si è prestato per numerosi selfie e ha assaggiato i prodotti tipici del territorio: nel piano del pesce gli è stata offerta anche la bottarga.

Per i boxisti è stata anche l’occasione per manifestare la preoccupazione in vista del trasferimento dallo storico edificio di San Benedetto a piazza Nazzari, che continua ad accumulare ritardi e alimenta l’inquietudine degli operatori.

Lasciato il capoluogo, Conte e Todde si sono trasferiti a Quartu, dove sono attesi al mercato di Campagna amica organizzato da Coldiretti a Pitz’e Serra.

© Riproduzione riservata