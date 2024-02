«Raccolgo moltissimo entusiasmo nei territori, nella volontà delle persone di spingere verso il cambiamento».

A una settimana dal voto la candidata alla Presidenza della Regione del Campo Largo Alessandra Todde traccia un bilancio della campagna elettorale.

«Quello che viene percepito – continua intervistata nella sede de L’Unione Sarda – è la necessità di cambiare passo, di dover pensare ai problemi dei sardi: sanità, trasporti, lavoro. Sono queste le cose che ci vengono richieste, i sardi vogliono risposte immediate, e c’è voglia di vedere un cambio di passo, un rinnovato entusiasmo. Anche per chi normalmente è scettico nella politica e pensava di non andare a votare».

