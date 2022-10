Dopo il cambio di marcia sul Covid-19, il governo Meloni si prepara ad adottare altri provvedimenti in controtendenza rispetto ai precedenti esecutivi.

Sul tavolo del Consiglio dei Ministri ci sarà anche il reddito di cittadinanza, che l’alleanza di centrodestra in campagna elettorale ha sempre dichiarato di voler, se non abolire tout court, almeno modificare in maniera radicale.

Lo stesso presidente del Consiglio l’ha definito, nel suo discorso di insediamento, “una sconfitta per chi ha voglia di lavorare”. Ecco dunque che l’esecutivo cerca la quadra per mettere mano al sussidio, percepito in Italia da circa 1,2 milioni di nuclei familiari.

In Sardegna beneficiano dell’assegno - dati di settembre 2022 - 38.677 famiglie, cui se ne aggiungono altre 4.256 cui viene erogata, invece, la pensione di cittadinanza.

Un totale di 42mila nuclei e quasi 80mila persone – per un importo medio mensile erogato di circa 511 euro – che stanno aspettando di sapere se e come il sussidio verrà mantenuto.

Al momento è certo che il Rdc verrà almeno modificato dal nuovo esecutivo. Se ne starebbero già occupando il Ministero delle Finanze e il Ministero del Lavoro, affidato da Giorgia Meloni all’esperta sarda Marina Elvira Calderone.

Il dibattito è acceso. Tra le ipotesi che circolano, c’è quella di rivisitare il reddito introducendo –come spiegato in questi giorni dal leader della Lega Matteo Salvini – periodiche “interruzioni” per recuperare risorse per le pensioni.

Sospendendo per sei mesi il reddito di cittadinanza a chi è in condizioni di lavorare e ne ha usufruito già per 18 mesi lo Stato arriverebbe infatti a risparmiare 1 miliardo per finanziare quota 102.

Il Movimento 5 Stelle, ovviamente, è fermamente contrario e anche il Pd sostiene la necessità di mantenere una forma di aiuto alle famiglie in difficoltà.

Il centrodestra, però, è compatto e trova nella revisione sponda nel Terzo Polo. "La presidente Meloni ha promesso di togliere il reddito di cittadinanza. Io voterò a favore, perché sono d'accordo", ha annunciato il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

